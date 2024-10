Voragine in piazza del Comune, Floris: "Aspettiamo la Soprintendenza ma potrebbe essere una fogna medievale" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ruspe che stanno lavorando alla nuova pavimentazione di piazza del Plebiscito hanno interrotto i lavori dopo l’apertura di una Voragine nel nuovo tratto di cantiere. Osservando il punto si vedono delle lastre di peperino rialzate e uno spazio vuoto aperto al loro lato.Difficile ancora Viterbotoday.it - Voragine in piazza del Comune, Floris: "Aspettiamo la Soprintendenza ma potrebbe essere una fogna medievale" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ruspe che stanno lavorando alla nuova pavimentazione didel Plebiscito hanno interrotto i lavori dopo l’apertura di unanel nuovo tratto di cantiere. Osservando il punto si vedono delle lastre di peperino rialzate e uno spazio vuoto aperto al loro lato.Difficile ancora

