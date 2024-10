Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 18:45 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viabilità DELL’11 OTTOBRE 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 578+000, RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE TRA CASSIA E SALARIA, POI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. PER CHI VIAGGIA VERSO IL LITORALE, SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 18:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)DELL’11 OTTOBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 578+000, RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE TRA CASSIA E SALARIA, POI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. PER CHI VIAGGIA VERSO IL LITORALE, SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 18 : 15 - ANCORA FILE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. SULLA PONTINA IL TRAFFICO PROCEDE A RILENTO TRA VIA DEI RUTULI E VIA NETTUNENSE VERSO LATINA. 05 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 17 : 45 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI DA CASAL DEL MARMO A SALARIA, POI CODE A TRATTI DA BUFALOTTA A PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 17 : 15 - CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, IN PARTICOLARE: CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI DA CASAL DEL MARMO A SALARIA, POI CODE A TRATTI DA BUFALOTTA A PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. (Romadailynews.it)