Via libera a Stellantis per la cessione di Comau. Ma il governo esercita il golden power (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla vigilia dell’audizione dell’amministratore delegato Carlos Tavares (foto) alle Camere, Stellantis e l’intero dossier automotive restano al centro del dibattito politico e delle decisioni del governo. Il Consiglio dei ministri ha infatti comunicato ieri di aver esercitato il golden power "mediante prescrizioni" sulla cessione di Comau da parte di Stellantis. Arriva dunque un via libera con paletti – garantire che l’operazione avrà un impatto positivo sulla forza lavoro nel medio-lungo termine e mantenere in Italia gli impianti di produzione e le attività di ricerca e sviluppo – alla cessione della società di Grugliasco (Torino) specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, la cui maggioranza sarà controllata indirettamente dal fondo d’investimento statunitense One Equity Partners. Quotidiano.net - Via libera a Stellantis per la cessione di Comau. Ma il governo esercita il golden power Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla vigilia dell’audizione dell’amministratore delegato Carlos Tavares (foto) alle Camere,e l’intero dossier automotive restano al centro del dibattito politico e delle decisioni del. Il Consiglio dei ministri ha infatti comunicato ieri di averto il"mediante prescrizioni" sulladida parte di. Arriva dunque un viacon paletti – garantire che l’operazione avrà un impatto positivo sulla forza lavoro nel medio-lungo termine e mantenere in Italia gli impianti di produzione e le attività di ricerca e sviluppo – alladella società di Grugliasco (Torino) specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, la cui maggioranza sarà controllata indirettamente dal fondo d’investimento statunitense One Equity Partners.

Stellantis - via libera del governo alla cessione di Comau. Scontro a colpi di mozioni in vista dell’audizione di Tavares in parlamento - , prosegue la nota della presidenza del Consiglio, è attualmente detenuto da Stellantis, «la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9% di Oep Heron BidCo S. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’operazione che porterà la società di tecnologia, specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, a essere controllata indirettamente dal fondo americano One Equity Partner. (Open.online)

Il governo blinda la cessione di Comau da parte di Stellantis - Nella riunione odierna, secondo quanto si apprende, si è sottolineata l'importanza di un polo tecnologico strategico per il Paese. La richiesta al governo di esercitare la golden power era arrivata anche dai sindacati. . Il produttore ha deciso di cedere la quota di maggioranza al fondo Usa One Equity Partners. (Agi.it)

Stellantis sotto tutela - dal governo paletti alla vendita di Comau : “Tutelare lavoratori e made in Italy” - Per poi aggiungere: “Mi sembra che sia già tutto chiaro nel comunicato di Palazzo Chigi”. Identica operazione, ma con obiettivi diversi, dai leader di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Carlo Calenda, hanno annunciato una mozione unitaria sull’automotive. (Secoloditalia.it)