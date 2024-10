Vannacci, imputazione coatta per il generale: gip militare respinge archiviazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il gip militare di Roma ha respinto l'istanza di archiviazione avanzata dalla procura per l’accusa di diffamazione militare per il generale Roberto Vannacci in relazione al libro "Il mondo al contrario" ai danni di un militare. Di conseguenza, il gip ha assegnato alla procura militare di Roma il termine di dieci giorni per L'articolo Vannacci, imputazione coatta per il generale: gip militare respinge archiviazione proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il gipdi Roma ha respinto l'istanza diavanzata dalla procura per l’accusa di diffamazioneper ilRobertoin relazione al libro "Il mondo al contrario" ai danni di un. Di conseguenza, il gip ha assegnato alla procuradi Roma il termine di dieci giorni per L'articoloper il: gipproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

