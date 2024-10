Ilpiacenza.it - Un decollo perfetto per il Flying museum di Piacenza

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildiè decollato ufficialmente. Lo spettacolo delle mongolfiere impegnate in una gara europea (la prima edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup), aerei ed elicotteri in esposizione, simulatori di volo, eventi per il pubblico e gli studenti sono andati in scena l’11