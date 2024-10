Lidentita.it - Un agente fa sesso con la sua ex e ignora una chiamata radio per intervenire su una rapina

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Undi polizia si è dimesso dopo lo scandalo, emerso nel corso di un provvedimento disciplinare aperto a suo carico, che ha rivelato come abbiato una urgenteche ne richiedeva l’intervento sul posto di una violentasolo perché era impegnato a farecon la sua ex fidanzata. Un fatto Unfacon la sua ex eunapersu unaL'Identità.