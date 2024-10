Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 19:10

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Rino Israele spara contro la missione unifil nel sud del Libano finiti due caschi blu indonesiani colpite anche le basi italiane Crosetto quando che l’ambasciatore dello stato ebraico parlando di possibile crimine di guerra mi Definisci inaccettabile l’attacco alle missioni ONU Israele Rivendica di aver ucciso in Giordania il comandante supremo della zia di islamica palestinese Abdullah prosegue Intanto il tour europeo di gereschi oggi incontra Papa Francesco che il melone ribadisce il fermo sostegno dell’Italia al Ucraina Putin vede il presidente iraniano assegnato il Premio Nobel per la pace sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki prima in Italia spiati da dipendente di Intesa San Paolo conti correnti bancari intestati a Giorgia e Arianna meloni Oltre ad altri ...