Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 10 | 10

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente Joe biden ha parlato ieri col cancelliere tedesco al folzone la telefonata riferisce alla Casa Bianca biden ha sottolineato la forza duratura della relazione tra Stati Uniti e Germania non ho intenzione di continuare la forte collaborazione sulle priorità geopolitiche incluso rapporto la difesa del Ucraina contro l’aggressione rossa e si torna a parlare del uragano almeno 10 morti 3 milioni di famiglie senza elettricità migliaia di sfollati centinaia di case distrutte dagli oltre 50 tornado che Milton appunto scatenato è questo il bilancio del uragano che si è abbattuto sul centro e sud della Florida molto pesante ma non in peggiore scenario possibile Nonostante sia stato declassato da categoria 51 resta l’allerta per le sue conseguenze tutto il rischio allagamenti ...