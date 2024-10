Parmatoday.it - Tuttofare Estevez: così Nahuel può tornare al centro del Parma

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Fabio Pecchia avrà ancora una settimana per rimettere in sesto il motore di, fermatosi il 24 agosto nella partita più bella del: quella contro il Milan che resta anche l’unica vittoria dei crociati in questa nuova avventura in Serie A. Nel calcio di oggi sono pochi gli