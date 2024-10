Primacampania.it - Turisti rapinati: i Carabinieri arrestano un 29enne ed è caccia al complice

(Di venerdì 11 ottobre 2024) NAPOLI –nel mirino. A due giorni dall’ultimo episodio che ha visto un turista rapinato in piazza Nolana e un arresto da parte deidel nucleo radiomobile di Napoli, oggi un altro evento. Siamo a corso Umberto I e una coppia diSpezzini sta passeggiando serenamente dopo aver trascorso una giornata nella splendida città partenopea. Avranno visto le maggiori attrazioni di Napoli passando per le strade di San Gregorio Armeno poi fino al lungo mare e, perché no, fatto una tappa anche nella tanto chiacchierata Piazza Municipio per scattare qualche foto. É ora cena e si sta rientrando in albergo quando la coppia diviene avvicinata da due individui. Sono stranieri e in pochi secondi scippano dalle mani dell’uomo lo smartphone. La vittima si ribella e inizia la colluttazione con la donna che tenta di aiutare il fidanzato.