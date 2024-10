Laprimapagina.it - Turista tedesco di 74 anni muore precipitando dal Sentiero delle rocce di Velloi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia nel Meranese dove un escursionista è decedutodaldi, in Alto Adige. Si tratta di unpanoramico sopra la conca di Merano, frequentato in particolare da turisti in autunno. Per motivi ancora in via di accertamento l’escursionista è precipitato lungo una parete di roccia per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. Vani i soccorsi del soccorso alpino, della Guardia di finanza e dell’elicottero Pelikan 1, che ha solo potuto trasportare la salma a valle. La vittima è undi 74. La moglie ha assistito all’incidente e ha subito un forte choc.