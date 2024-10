Genovatoday.it - Turismo, la Liguria apre al mercato giapponese con tour operator, giornalisti e influencer

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Workshop, enogastronomia, visite guidate alle meraviglie del territorio: si è concluso oggi, venerdì 11 ottobre, il Familiarisation Trip organizzato da Agenzia in, in collaborazione con il Comune di Genova, per promuovere il territorio ligure pressoe media giapponesi