Tumore al seno, Humanitas dà il via al mese della prevenzione (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Con una serata intitolata “Let’s talk with Sorrisi in Rosa”, Humanitas ha dato il via al mese di prevenzione del Tumore al seno. All’Auditorium Humanitas di Rozzano è stata svelata la mostra fotografica con le 20 nuove testimonial del progetto Sorrisi in Rosa che rivestirà gli ospedali di Lombardia, Piemonte e Sicilia. Questa iniziativa, nata dalle pazienti otto anni fa, si propone di sensibilizzare sul tema della prevenzione e dell’importanza della diagnosi precoce del Tumore al seno a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia, coraggio e rinascita. Al talk, condotto da Umberto Brindani, giornalista e Direttore della rivista Gente, ha partecipato, oltre ai medici delle Breast Unit di Humanitas e alle fondatrici di Sorrisi in Rosa anche Gerry Scotti. f03/fsc/ Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tumore al seno, Humanitas dà il via al mese della prevenzione Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Con una serata intitolata “Let’s talk with Sorrisi in Rosa”,ha dato il via aldidelal. All’Auditoriumdi Rozzano è stata svelata la mostra fotografica con le 20 nuove testimonial del progetto Sorrisi in Rosa che rivestirà gli ospedali di Lombardia, Piemonte e Sicilia. Questa iniziativa, nata dalle pazienti otto anni fa, si propone di sensibilizzare sul temae dell’importanzadiagnosi precoce delala partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia, coraggio e rinascita. Al talk, condotto da Umberto Brindani, giornalista e Direttorerivista Gente, ha partecipato, oltre ai medici delle Breast Unit die alle fondatrici di Sorrisi in Rosa anche Gerry Scotti. f03/fsc/ Unlimited News - Notizie dal mondo

