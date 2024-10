Trump dice no a nuovo dibattito con Harris. Lei attacca: “E’ debole” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump esclude categoricamente un secondo dibattito con Kamala Harris prima dell'Election Day. "Non ci sarà nessun nuovo incontro. Harris ha detto chiaramente che non farebbe nulla di diverso da Joe Biden, quindi non c'è nulla di cui parlare", ha scritto ieri su Truth il tycoon. In un comizio in Arizona arriva quindi l'attacco L'articolo Trump dice no a nuovo dibattito con Harris. Lei attacca: “E’ debole” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donaldesclude categoricamente un secondocon Kamalaprima dell'Election Day. "Non ci sarà nessunincontro.ha detto chiaramente che non farebbe nulla di diverso da Joe Biden, quindi non c'è nulla di cui parlare", ha scritto ieri su Truth il tycoon. In un comizio in Arizona arriva quindi l'attacco L'articolono acon. Lei: “E’” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

USA 2024 : Fox News propone un dibattito Trump-Harris - La rete conservatrice si propone di ospitare un ultimo dibattito tra i candidati alla presidenza il 24 o il 27 ottobre. USA 2024: Fox News propone un ultimo dibattito? Fox News fa una proposta proco prima delle elezioni presidenziali: la rete conservatrice si propone per ospitare […]. Fox News propone un dibattito Trump-Harris per USA 2024. (Periodicodaily.com)