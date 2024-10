Fanpage.it - Treviso, gang di sette ragazzini picchia e rapina un 14enne: gli rubano 70 centesimi dalla tasche

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono tutti studenti tra i 15 e i 16 anni gli autori dell'agguato avvenuto ai danni di un giovanissimo che è stato minacciato e preso a schiaffi. "Ho fatto di tutto per evitarli. Ma loro mi hanno puntato. E mi hanno portato via 70. Avevo solo quelli in tasca", ha raccontato il ragazzino.