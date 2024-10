Bolognatoday.it - Travolta da un camion, donna grave al Maggiore

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYÈ ricoverata all'ospedalein gravi condizioni la 49enne coinvolta in un incidente in via Zanardi.La, in sella al suo scooter, è stataa un mezzo pensante in via Zanardi, poco prima delle 16 di ieri, 10 ottobre