Tragedia a Padova morta una bambina dopo essere stata investita da un treno | si indaga sulle cause

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta Oleisa Kypriianchuk, la 12enne di origini ucraine deceduta all’ospedale dida unmerci a un passaggi a livello nel pomeriggio di ieri 10 ottobre.12enne, la dinamica dell’incidente Come riportato daOggi, l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio vicino via Friburgo, dove gli inquirenti stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire il tragico incidente. A quanto pare la ragazzina era in compagnia di alcune amiche e adesso bisogna capire se ha attraversato i binari benché ci fosse il passaggio a livello abbassato. Il macchinista saràto per omicidio colposo, ma è un atto dovuto in attesa della chiusura delle indagini.l’allarme sono sopraggiunti sul posto i soccorritori, ma anche a loro è apparso subito evidente che le condizioni della 12enne erano molto gravi.