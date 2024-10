Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 18:30

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare ancora Code in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla 24 code anche lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana code per lavori su via del Foro Italico tra Corso di Francia in via Salaria in direzione di San Giovanni nella zona del Pigneto in corso una manifestazione con Teo che da piazza dei Condottieri si sta dirigendo a Piazza dell’Acquedotto Alessandrino rallentamenti in tutta l’area circostante e nella zona della garbatella 19 partirà un corteo che da piazza Giancarlo vallauri arriverà in via giovannipoli attraversando tra le altre Piazza Bartolomeono via Caffaro Circonvallazione Ostiense piazza Oderico da Pordenone Largo delle Sette Chiese non si escludono rallentamenti vi anticipo infine che ancora per questa notte su via del Foro Italico dalle 22 ...