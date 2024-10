Traffico Roma del 11-10-2024 ore 18:00 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverde Roma dai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tratti dalla Cassia la 24 se sta situazione lungo la carreggiata esterna con te dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est a Tor Cervara in direzione del raccordo altre code lungo la Flaminia da Corso Francia a via di Grottarossa ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per lavori tra Corso di Francia in via Salaria in direzione San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose tra la batteria Nomentana e la malaria nel quadrante Sud code su via Cristoforo Colombo tra Vitinia e Acilia verso Ostia altre cose sulla Pontina da raccordo a Tor de’ Cenci in direzione di Pomezia ed è in corso una manifestazione con corteo che da piazza dei Condottieri si sta dirigendo a Piazza dell’Acquedotto ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 18:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverdedai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tratti dalla Cassia la 24 se sta situazione lungo la carreggiata esterna con te dallaFiumicino alla Tuscolana rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est a Tor Cervara in direzione del raccordo altre code lungo la Flaminia da Corso Francia a via di Grottarossa ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per lavori tra Corso di Francia in via Salaria in direzione San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose tra la batteria Nomentana e la malaria nel quadrante Sud code su via Cristoforo Colombo tra Vitinia e Acilia verso Ostia altre cose sulla Pontina da raccordo a Tor de’ Cenci in direzione di Pomezia ed è in corso una manifestazione con corteo che da piazza dei Condottieri si sta dirigendo a Piazza dell’Acquedotto ...

