Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 17:00

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalle 17 alle 20 manifestazione con corteo da piazza dei Condottieri a Piazza dell’Acquedotto Alessandrino i manifestanti attraverseranno tra le altre via Roberto Malatesta via Zenodossio via è Piazza della Marranella via di Torpignattara via Francesco Baracca chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti attenzione ai divieti di sosta già presenti in piazza dei Condottieri tra via Malatesta e via del Pigneto alla Garbatella dalle 9 alle 22 È previsto un corteo che da piazza Giancarlo vallauri arriverà in via giovannipoli attraversando tra le altre Piazza pantero pantera Piazza Bartolomeono via Caffaro Circonvallazione Ostiense Piazza Eugenio Biffi piazza Oderico da Pordenone e largo delle Sette Chiese anche in questo caso previste chiusure deviazione al passaggio del corteo è ancora per ...