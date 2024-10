Tesla svela il robotaxi che si guida da solo: rivoluzione o ennesima promessa di Musk? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante le promesse di un lancio in Texas e California già nel 2025, la produzione del robotaxi, soprannominato "Cybercab", è prevista non prima del 2026, con possibili slittamenti al 2027 Elon Musk, il visionario CEO di Tesla, ha presentato al mondo il suo ultimo progetto: un robotaxi completamente autonomo, privo di volante e pedali, destinato Sbircialanotizia.it - Tesla svela il robotaxi che si guida da solo: rivoluzione o ennesima promessa di Musk? Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante le promesse di un lancio in Texas e California già nel 2025, la produzione del, soprannominato "Cybercab", è prevista non prima del 2026, con possibili slittamenti al 2027 Elon, il visionario CEO di, ha presentato al mondo il suo ultimo progetto: uncompletamente autonomo, privo di volante e pedali, destinato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cybercab - Tesla ha finalmente presentato il suo robotaxi - L'azienda di Elon Musk ha svelato il suo nuovo taxi a guida autonoma, promettendo che sarà pronto nel 2026 a meno di 30mila dollari. (Wired.it)

Tesla - il futuro è qui. Ecco il robotaxi a guida autonoma Cybercab e la navetta Robovan - Cybercab sfrutterà unicamente il Full Self Driving, come le Tesla già attualmente su strada. Si ricarica in modalità wireless. Presentato anche Robovan, la navetta per gruppi numerosi.... Leggi tutto . (Dmove.it)

La rivoluzione di Elon Musk - presentato il Tesla Robotaxi - Presentato il Tesla Robotaxi, nome in codice Cybercab, un veicolo a guida autonoma di livello 5 che dovrebbe stravolgere il mondo della mobilità offrendo un mix di servizi tra Airbnb e Uber. (Ilgiornale.it)