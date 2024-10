Terribile incidente in circonvallazione, moto si schianta contro auto, morto 26enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un motociclista di 26 anni è morto la notte scorsa (10 ottobre) in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania. Dalla prima ricostruzione, la moto avrebbe avuto un violento impatto contro un’auto, che viaggiava nella stessa direzione di marcia, in via Marco Polo in direzione di via Vincenzo Giuffrida. Gli agenti della squadra Volanti sono stati i primi ad arrivare sul posto, in attesa dell’arrivo di personale del 118, hanno tentato di rianimare il motociclista, ma, purtroppo, il 26enne è deceduto. Solo pochi giorni fa, sempre sulla circonvallazione di Catania, era stata investita una studentessa islandese di 22 anni, e lo scorso 2 ottobre la giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino aveva approvato il piano di sicurezza. L'articolo Terribile incidente in circonvallazione, moto si schianta contro auto, morto 26enne proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unciclista di 26 anni èla notte scorsa (10 ottobre) in unstradale avvenuto sulladi Catania. Dalla prima ricostruzione, laavrebbe avuto un violento impattoun’, che viaggiava nella stessa direzione di marcia, in via Marco Polo in direzione di via Vincenzo Giuffrida. Gli agenti della squadra Volanti sono stati i primi ad arrivare sul posto, in attesa dell’arrivo di personale del 118, hanno tentato di rianimare ilciclista, ma, purtroppo, ilè deceduto. Solo pochi giorni fa, sempre sulladi Catania, era stata investita una studentessa islandese di 22 anni, e lo scorso 2 ottobre la giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino aveva approvato il piano di sicurezza. L'articoloinsiproviene da Dayitalianews.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente alla circonvallazione - Bonaccorso (PD) chiede un tavolo tecnico con una mozione - "Ieri l'ennesima vita messa in pericolo sulla circonvallazione di Catania: ancora una volta una delle arterie principali della nostra città non si dimostra sicura. A poco sono valse promesse e rassicurazioni da parte dell'amministrazione a seguito della tragica morte di Chiara Adorno. Oggi ci... (Cataniatoday.it)

Incidente in Circonvallazione - motociclista ferito e traffico in tilt - it) . Caos traffico questa mattina a Palermo a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 9 in viale Regione Siciliana, poco dopo lo svincolo di via Belgio in direzione Trapani. L’uomo è stato […] (Monrealelive. Stando alle prime ricostruzioni, un motociclista avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria moto per cause ancora da chiarire, rovinando sull’asfalto. (Monrealelive.it)