Terremoto oggi ai Campi Flegrei scossa sentita anche a Napoli

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto nell'area dei Campi Flegrei oggi è stata registrata dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv alle ore 20.53. D'intensità 3.2, l'evento sismico è stato avvertito nei quartieri occidentali di Napoli. Domani e dopodomani è in programma l'esercitazione nazionale per rischio vulcanico nell'area dei Campi Flegrei, che riguarda le aree che si trovano nella

