Avellinotoday.it - Tennis Tpra, Coppa dei Doppi a squadre 2025: come iscriversi

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Fitp, Federazione Italianae Padel, mette a disposizione degli amatori i tornei del circuitoProgram Ranking Amateur). Un modo per divertirsi e per socializzare che supera il concetto della classica “partitella” inquadrandolo in uno scenario ludico di livello superiore