Tennis –Sinner favoritissimo in semifinale contro Machac a Shangai Jannik a 145 su Sisal it pronto per un altro 2-0

Liberoquotidiano.it - Tennis –Sinner favoritissimo in semifinale, contro Machac, a Shangai Jannik, a 1,45 su Sisal.it, pronto per un altro 2-0

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 11 ottobre 2024 –Pensava di trovarsi di fronte, in, l'amico/rivale Carlos Alcaraz e, invece,Sinner affronterà il ceco Tomas, attuale numero 33 del mondo.Il numero 1 del ranking ATP diva a caccia, a, dell'ottava finale dell'anno, la terza in un Masters 1000 dopo Miami e Cincinnati, entrambe vinte. Ilta di Beorun, invece, cerca la seconda finale in carriera dopo quella di maggio a Ginevra. Sinner parte ampiamente favorito, secondo gli esperti, a 1,11il 6,00 di: quello che va in scena nelladiè il secondo confronto tra i due dopo la sfida nei quarti di Miami quando l'azzurro si impose con un netto 6-4, 6-2. Ilta di San Candido ha moltissime chance di imporsi nuovamente per 2-0, risultato esatto che si gioca a 1,45, mentre si sale a 3,75 per una conclusione al terzo set.