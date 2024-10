Casertanews.it - Strangola la moglie in camera da letto: "Non so spiegare il motivo"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha confermato di aver ucciso lama sul movente ha ribadito: "non lo so". Lulzim Toci, operaio agricolo albanese di 30 anni, resta in carcere.Il gip Pasquale D'Angelo ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria e spiccato nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare