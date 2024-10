Tpi.it - Storia di una famiglia perbene 2: il cast (attori e personaggi) della fiction

(Di venerdì 11 ottobre 2024)di una2: ilQual è ildi una2? La serie torna su Canale 5 con la seconda stagione a partire da venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 21.30. In tutto sono previste quattro puntate. Laracconta le vicissitudini di unabarese ed è ambientato negli ’90. La seconda stagione è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo, realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset. Protagonistimolto amati come Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti. Nelsono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci.