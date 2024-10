Bubinoblog - STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE 2: DOPO 3 ANNI NUOVE PUNTATE E TANTI COLPI DI SCENA

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di venerdì 11 ottobre 2024)il successo della prima stagione, in onda nell’autunno 2021, da venerdì 11 ottobre, in prima serata su Canale 5, al via “di una2?. La serie vede protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti ed è trattadal romanzo “di una” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. La seconda stagione di ‘di una’ si presenta ricca didi, tra cui l’arrivo di un giovane con un passato oscuro e misterioso e l’ingresso di una nuovadi malavitosi che tenterà di prendere il comando al posto dellaStraziota. “di una– seconda stagione” è diretta da Stefano Reali, realizzata dalla 11 Marzo Film con Mediaset. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.