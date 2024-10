Sbircialanotizia.it - Stellantis, Tavares: “Nessuna intenzione di lasciare Italia ma politica dia risposte”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Ad in audizione a Montecitorio per due ore e mezzo: "Vedo un certo livore, ma i decisori siete voi" Se lana chiede, Carloschiedeallana. Oggi in audizione a Montecitorio, per due ore e mezza, alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, l'Ad