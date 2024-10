Statale 36, riaperta una delle gallerie allagate (Di venerdì 11 ottobre 2024) È stata riaperta una delle gallerie allagate lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Anas ha reso nota la riapertura della corsia in direzione Milano, mentre permane la deviazione lungo la viabilità provinciale in direzione nord a causa dell'allagamento della galleria San Leccotoday.it - Statale 36, riaperta una delle gallerie allagate Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È stataunalungo la Strada36 "del lago di Como e dello Spluga". Anas ha reso nota la riapertura della corsia in direzione Milano, mentre permane la deviazione lungo la viabilità provinciale in direzione nord a causa dell'allagamento della galleria San

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Statale 36 - riaperta in entrambe le direzioni la Lecco-Ballabio - Riaperta poco prima dell'alba di oggi, giovedì 10 ottobre, la nuova Lecco-Ballabio in entrambe le direzioni. Una notizia importante e attesa dopo i forti disagi al traffico di ieri, giorno nel quale la tratta della SS36 "Raccordo Lecco-Valsassina" era stata chiusa fra i km 4 e 9 per i lavori di... (Leccotoday.it)

Statale 36 riaperta dopo il crollo - Mattinata di grossi disagi e di interminabili code per gli automobilisti che dalla Valtellina viaggiavano in direzione Lecco. A causa della caduta di materiale all’altezza di Mandello del Lario, nella galleria Luzzeno, attorno alle 8 di questa mattina, la strada statale 36 'Del Lago di Como e... (Sondriotoday.it)

Statale 36 - riaperta la nuova Lecco-Ballabio - Finalmente una buona notizia per la viabilità lecchese, martoriata da frane, allagamenti e maltempo dei giorni scorsi. Ha riaperto infatti questa mattina, mercoledì 11 settembre alle ore 6, la nuova Lecco-Ballabio, nota anche come Statale 36 Racc, l'arteria che collega la città capoluogo con la... (Leccotoday.it)