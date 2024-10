Spettacolare aurora boreale nei cieli italiani, così il cielo si è tinto di rosa: le immagini e il time-lapse dal Monte Grappa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo spettacolo dell’aurora boreale ha sorpreso i cieli italiani la scorsa notte. Attorno alle 22 il cielo si è tinto di rosa in varie località italiane. Un fenomeno, come ha spiegato il meteorologo Dieter Peterlin, che in Alto Adige poteva essere osservato sulle Dolomiti già lo scorso 10 maggio, ma comunque raro alle nostre latitudini. Ecco le immagini della tempesta geomagnetica girate attorno alle 23 dal Monte Grappa, nelle Prealpi Venete. L'articolo Spettacolare aurora boreale nei cieli italiani, così il cielo si è tinto di rosa: le immagini e il time-lapse dal Monte Grappa proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Spettacolare aurora boreale nei cieli italiani, così il cielo si è tinto di rosa: le immagini e il time-lapse dal Monte Grappa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo spettacolo dell’ha sorpreso ila scorsa notte. Attorno alle 22 ilsi èdiin varie località italiane. Un fenomeno, come ha spiegato il meteorologo Dieter Peterlin, che in Alto Adige poteva essere osservato sulle Dolomiti già lo scorso 10 maggio, ma comunque raro alle nostre latitudini. Ecco ledella tempesta geomagnetica girate attorno alle 23 dal, nelle Prealpi Venete. L'articoloneiilsi èdi: lee ildalproviene da Il Fatto Quotidiano.

