Spal, 'pranzo' a Campobasso. Dossena: "Rimini? Errori sì, ma ora serve serenità" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Di nuovo trasferta, ma stavolta con un umore diverso. La Spal va a Campobasso (domenica alle 12.30) forte del successo di Rimini ma anche consapevole di non aver cancellato i problemi. Anzi. Le critiche giunte dopo il secondo tempo in terra romagnola hanno fatto riflettere mister Dossena Ferraratoday.it - Spal, 'pranzo' a Campobasso. Dossena: "Rimini? Errori sì, ma ora serve serenità" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Di nuovo trasferta, ma stavolta con un umore diverso. Lava a(domenica alle 12.30) forte del successo dima anche consapevole di non aver cancellato i problemi. Anzi. Le critiche giunte dopo il secondo tempo in terra romagnola hanno fatto riflettere mister

Verso la trasferta di Campobasso - il programma degli allenamenti della Spal - Dopo il weekend libero concesso da mister Dossena, a seguito dell'importante vittoria nel derby contro il Rimini, i biancazzurri torneranno in campo lunedì 7 per la ripresa degli allenamenti, in modo da preparare la trasferta di Campobasso. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Il... (Today.it)

