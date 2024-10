Anteprima24.it - Spaccio di droga gestito da un ragazzo di 17 anni, arrestato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn'attività di spaccio in piena regola con tanto di registro per i conti. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Saviano, a nord di Napoli. Il business illegale dello stupefacente è gestito, secondo gli investigatori, da un insospettabile: un 17enne incensurato. I carabinieri hanno effettuato il blitz nell'appartamento dove abita il ragazzo e lì hanno rinvenuto e sequestrato 118 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio, uno spinello, un quaderno con sopra i conti dell'attività illecita e denaro contante in piccolo taglio per 185 euro. Il 17enne è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.