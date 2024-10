Puntomagazine.it - Si allontana da casa e scompare: anziano ritrovato dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale di Napoli

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Salvataggio di unscomparso: LadiRitrova un 70enne disorientatodiNel pomeriggio di mercoledì, personale delladiha soccorso un uomo di 70 anni che, nella stessa mattinata, si eratosua abitazione di Orta di Atella (Ce) facendo perdere le proprie tracce. In particolare, gli agenti della SottosezioneStradale di Fuorigrotta, nel transitaredi, in prossimità dello svincolo “Doganella”, hanno notato uncamminare con equilibrio precario e visibilmente disorientato, ma in buone condizioni di salute. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno soccorso l’uomo e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno identificato; dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso lo status di persona scomparsa.