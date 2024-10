Si accascia e muore a 10 anni durante la ricreazione: Napoli sotto choc (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia in provincia di Napoli: bimbo di 10 anni muore a scuola. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti presso l'Istituto scolastico ''Borsellino'' a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Liberoquotidiano.it - Si accascia e muore a 10 anni durante la ricreazione: Napoli sotto choc Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia in provincia di: bimbo di 10a scuola. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti presso l'Istituto scolastico ''Borsellino'' a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10lasi sarebbeto al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

