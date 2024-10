Si accascia durante la ricreazione: bimbo muore a scuola (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti poco fa presso l’Istituto scolastico “Borsellino” a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. L'articolo Si accascia durante la ricreazione: bimbo muore a scuola proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Si accascia durante la ricreazione: bimbo muore a scuola Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti poco fa presso l’Istituto scolastico “Borsellino” a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni.lasi sarebbeto al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. L'articolo Silaproviene da Anteprima24.it.

