Tpi.it - Sfida alla “Globesità”: ecco perché l’obesità non è solo un problema di peso

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è una delle principali sfide globali contemporanee riguardanti la salute pubblica: il suo impatto e i tassi di crescita, infatti, sono talmentermanti da portare l’Organizzazione Mondiale della Sanità a coniare il termine “”. Spessoè associata a individui che adottano stili di vita scorretti e alimentazione malsana quando è invece scientifcamente provato che si tratta di una malattia complessa e multifattoriale. Manon è solamente una patologia, ma anche un fattore di rischio per patologie croniche diffuse, tra cui malattie cardiovascolari, tumori, malattie renali croniche, malattie del tratto gastrointestinale, malattie respiratorie e depressione.è in costante aumento in tutto il mondo, sia nei paesi industrializzati che in quelli a basso reddito. E l’Italia non è da meno.