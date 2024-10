Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro in TV con Alba Parietti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ospiti di Piero Chiambretti, Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti non se le sono mandate a dire. L'articolo Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro in TV con Alba Parietti proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro in TV con Alba Parietti Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ospiti di Piero Chiambretti,non se le sono mandate a dire. L'articoloin TV conproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milly Carlucci commenta lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli - Questo pomeriggio a La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha commentato lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli L'articolo Milly Carlucci commenta lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli : “Mi ha ridicolizzata” - “Con lei ho chiuso” - Durante la seconda puntata di “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli – finita al penultimo posto in classifica – non […] Continua a leggere Scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: “Mi ha ridicolizzata”, “Con lei ho chiuso” su Perizona.it . (Perizona.it)

“Vi dico chi è Sonia Bruganelli”. Non è finita a Ballando con le stelle : dure accuse di Selvaggia Lucarelli - Selvaggia Lucarelli ha ribadito che “sabato non è successo niente di particolare e di fronte a una esibizione modesta ho detto educatamente quello che pensavo”. Quando devo farmi scudo per coprire la mia incapacità (di incassare una critica gentile) uso i figli”. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico”. (Caffeinamagazine.it)