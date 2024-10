Sciopero dei treni del 12 e 13 ottobre: orari, tratte garantite e procedure per i rimborsi. Tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo Sciopero dei treni di sabato 12 e domenica 13 ottobre potrebbe avere «importanti ripercussioni sul servizio». Lo annuncia in una nota trenitalia, alla vigilia del weekend in cui alcune sigle sindacali hanno invitato i propri iscritti ad astenersi dal lavoro. Lo Sciopero nazionale dei trasporti, che riguarda Tutto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, inizierà alle ore 21.00 di sabato 12 ottobre e terminerà alle ore 21.00 di domenica 13 ottobre. orari dello Sciopero e treni garantiti Durante queste 24 ore, i treni potranno subire ritardi o essere cancellati, con trenitalia che prevede la possibilità di «un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria» e «cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di trenitalia». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lodeidi sabato 12 e domenica 13potrebbe avere «importanti ripercussioni sul servizio». Lo annuncia in una notatalia, alla vigilia del weekend in cui alcune sigle sindacali hanno invitato i propri iscritti ad astenersi dal lavoro. Lonazionale dei trasporti, che riguardail personale del gruppo Ferrovie dello Stato, inizierà alle ore 21.00 di sabato 12e terminerà alle ore 21.00 di domenica 13dellogarantiti Durante queste 24 ore, ipotranno subire ritardi o essere cancellati, contalia che prevede la possibilità di «un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria» e «cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia».

