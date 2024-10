Sci alpino: Goggia "Spero tornare in gara a dicembre a Beaver Creek" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Nei primi mesi ho pensato di non potercela fare" MILANO - "L'infortunio è stato molto pesante, sia fisicamente che mentalmente che emotivamente. Tutto è andato bene e devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato nel recupero". Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia durante il Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Goggia "Spero tornare in gara a dicembre a Beaver Creek" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Nei primi mesi ho pensato di non potercela fare" MILANO - "L'infortunio è stato molto pesante, sia fisicamente che mentalmente che emotivamente. Tutto è andato bene e devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato nel recupero". Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofiadurante il

Sci alpino - Sofia Goggia : “Felice di questa operazione - tra una settimana si riparte” - Ora una settimana tranquilla, poi ricominciamo con calma…“. E anche Alberto Zangrillo, davvero un grande. Sono molto contenta di essermi tolta questa ferraglia dalla gamba, mi creava una certa intolleranza con lo scarpone. “Un ringraziamento speciale per tutta l’equipe che si è radunata sabato per rimuovere la piastra, a partire dal prof Accetta, il dottor Panzeri e Herbert (Schoenhuber, ndr), ... (Oasport.it)

Sci alpino : Cdm donne. Niente trasferta argentina per Goggia - La campionessa bergamasca ha rimosso i mezzi di sintesi applicati dopo l'infortunio ROMA - Sofia Goggia non prenderà parte alla trasferta sulle nevi argentine di Ushuaia, già cominciata da qualche giorno per le compagne di squadra. La campionessa bergamasca ha deciso di rimuovere i mezzi di sintesi . (Ilgiornaleditalia.it)