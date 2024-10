Unlimitednews.it - Sberna “Economia e cultura motore di sviluppo in Italia”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) VITERBO (ITALPRESS) -“sonodispecialmente in un paese come l’che dellae della storia ha fatto la sua più grande ricchezza”. Lo ha detto Antonella, vicepresidente del Parlamento Europeo, in occasione del via a Viterbo della prima edizione del Festival dell’della. xi2/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo