Ilgiornaleditalia.it - "Santone" Kadir in delirio contro i giornalisti: "Ucciderò chiunque mi perseguita, sarò aggressivo, il vostro mondo morirà" - VIDEO

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presuntoha perso illlo con iche lo avevano raggiunto a casa sua, a Miggiano in Salento, per fargli delle domande sullo stato di salute di Marica, una delle sue adepte. L'uomo ha reagito in modo moltoe "delirante", minacciando di morte le inviate. "Sa