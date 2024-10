Sanchez, 'il mondo fermi l'export di armi verso Israele' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che chiederà alla comunità internazionale di cessare l'esportazione di armi verso Israele per "violazione del diritto internazionale" dopo "l'invasione" del Libano. "Il governo spagnolo dallo scorso 7 ottobre non fa esportare qualsiasi tipo di arma o materiale militare in Israele, niente", ha detto in una conferenza stampa presso l'Accademia di Spagna a Roma dopo l'incontro con Papa Francesco, con il quale ha discusso di questo tema. Lo riferisce la Efe. Quotidiano.net - Sanchez, 'il mondo fermi l'export di armi verso Israele' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che chiederà alla comunità internazionale di cessare l'esportazione diper "violazione del diritto internazionale" dopo "l'invasione" del Libano. "Il governo spagnolo dallo scorso 7 ottobre non fa esportare qualsiasi tipo di arma o materiale militare in, niente", ha detto in una conferenza stampa presso l'Accademia di Spagna a Roma dopo l'incontro con Papa Francesco, con il quale ha discusso di questo tema. Lo riferisce la Efe.

