Reggiotoday.it - San Ferdinando, minaccia l'ex compagna e tenta di violentarla: arrestato 25enne

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da tempo perseguitava non soltanto la exma anche i familiari di lei in una escalation di minacce e violenze. La donna, infatti, aveva denunciato di essere vittima da tempo di una serie di condotte persecutorie e maltrattanti da parte dell’ex compagno, il quale, non accettando la fine