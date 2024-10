Sammy Basso, in 5mila al funerale. L'ultima lettera rivelata sull'altare: «Mi spiace non potervi consolare» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sammy Basso, migliaia di persone - oltre 5mila - ai funerali del biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si sono svolti nel campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza). Leggo.it - Sammy Basso, in 5mila al funerale. L'ultima lettera rivelata sull'altare: «Mi spiace non potervi consolare» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), migliaia di persone - oltre- ai funerali del biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si sono svolti nel campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza).

La lettera di addio di Sammy Basso prima di morire : “Ho vissuto la mia vita felicemente - senza eccezioni” - La lettera di addio del 28enne è stata aperta dai suoi genitori solo dopo la morte di Samy Basso ed è stata letta oggi dal Vescovo durante i funerali del biologo nel corso dell'omelia della celebrazione religiosa a Tezze sul Brenta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sammy Basso - la scoperta al suo funerale fa piangere gli italiani : “Che grande” - Ma il particolare sulle esequie non lo conosceva nessuno fino a poco fa, quando tutti hanno scoperto la verità struggente. I. Quando tutti hanno scoperto questa notizia, è stato impossibile non emozionarsi. Mi diceva spesso: non servirà a me, ma a quelli che verranno dopo”. Leggi anche: “Non lo immaginavo”. (Caffeinamagazine.it)

Fontana ricorda Sammy Basso “Instancabile impegno per la ricerca” - sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati) Unlimited News - Notizie dal mondo . Sammy era uno studioso e una persona capace di creare empatia”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, aprendo nell’Aula di Montecitorio l’evento “Rai: una grande storia italiana”. ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo un pensiero commosso a una persona speciale che ci ha lasciato pochi giorni fa, ... (Unlimitednews.it)