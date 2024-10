Salerno, stretta della Polizia sui parcheggiatori abusivi con denunce e daspo urbano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi Nell’ambito delle iniziative pianificate il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno, ha pianificato intense attività finalizzate alla prevenzione e al controllo del grave fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Intensificazione delle attività di controllo Al riguardo il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio ha disposto l’intensificazione delle attività di contrasto del fenomeno, con specifici servizi di controllo nelle aree cittadina maggiormente critiche. I risultati dell’operazione del 10 ottobre: In particolare, nel corso delle attività di controllo della giornata di ieri, giovedì 10 ottobre u. Zon.it - Salerno, stretta della Polizia sui parcheggiatori abusivi con denunce e daspo urbano Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Contrasto al fenomeno deiNell’ambito delle iniziative pianificate il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di, ha pianificato intense attività finalizzate alla prevenzione e al controllo del grave fenomeno dei. Intensificazione delle attività di controllo Al riguardo il Questore di, Giancarlo Conticchio ha disposto l’intensificazione delle attività di contrasto del fenomeno, con specifici servizi di controllo nelle aree cittadina maggiormente critiche. I risultati dell’operazione del 10 ottobre: In particolare, nel corso delle attività di controllogiornata di ieri, giovedì 10 ottobre u.

