Lapresse.it - Russia, Putin: “La formazione di un nuovo ordine mondiale è irreversibile”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Le relazioni internazionali sono entrate in un’era di cambiamenti fondamentali: unsi sta formando nel mondo, riflettendo la diversità del pianeta, e questi processi non possono essere fermati”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir, parlando al forum internazionale ‘I rapporti tra tempi e civiltà’ in Turkmenistan. Lo riporta la Tass. Il leader del Cremlino ha aggiunto che Mosca “sostiene la più ampia discussione internazionale possibile sui parametri di interazione nel mondo multipolare emergente ed è aperta a discutere le questioni relative alla costruzione di uncon tutti i nostri amici, partner e persone che la pensano allo stesso modo”.