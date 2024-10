Laprimapagina.it - Rozzano. Manuel Mastrapasqua trovato per strada accoltellato: è morto in ospedale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ucciso a coltellate nella notte anel Milanese., 31 anni, è statoa terra per, attorno alle 3, dai Carabinieri, e poi trasportato all’dove è. A trovarlo, riverso a terra, con una ferita profonda al torace, presumibilmente da taglio, è stata una pattuglia dell’Arma. Il 118, arrivato sul posto, in viale Romagna, ha trasportatoin codice rosso all’Humanitas didove èpoco dopo. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano.presentava una profonda ferita al petto e aveva perso molto sangue. È stato stabilizzato e portato in, all’Humanitas di. È presumibile che la causa della morte sia la ferita da taglio.viveva poco distante dal luogo dove è stato, riverso a terra, in viale Romagna.