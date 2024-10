Rottura tra Mario Rui e Giuffredi | il procuratore presenta un’istanza arbitrale al Collegio di Garanzia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilhatopresso ildidello Sport presso il Coni contro il terzino del NapoliRui. Nella nota si legge che il “didello Sport ha ricevutota ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig., contro il sig.Rui Silva Duarte, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 2 dicembre 2019, con il quale il suddetto intimato calciatore ha conferito l’incarico alla odierna istante di curare i suoi interessi per la conclusione e/o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica e dei negozi ad esso collegati”.