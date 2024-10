Ronaldo il Fenomeno incorona Nadal | Orgoglioso dei tuoi successi amico mio hai talento e cuore

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Esistono personaggi, nello sport come nella musica, nel mondo dell’arte e non solo, in grado di travalicare i confini della propria disciplina, della propria professione. Artisti, atleti, professionisti a cui si riconosce una capacità, un genio, untali da essere riconoscibile anche a chi è fuori da quel mondo. Da incidere in maniera così profonda da lasciare un segno che rimane nella storia. È il caso di Rafaelche il 10 ottobre 2024 ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico, una decisione presa dopo un anno in equilibrio tra fisioterapia, allenamenti, apparizioni centellinate per poter essere presente ai due tornei più importanti della sua stagione: il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi.